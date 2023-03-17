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Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет

Новости. Общество
00:10, 19 Марта 2023
фото: iStockphoto

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Колопроктолог Юлия Плотникова перечислила продукты, с которыми стоит быть поосторожнее, как отпразднуете 40-летний юбилей.

По нынешним меркам 40 лет — молодость. Но уже довольно поздняя, самое время позаботиться о своем здоровье и перестать налегать на вредные для организма продукты. Их перечислила колопроктолог Юлия Плотникова, пишет «Доктор Питер».

1. Соль
Гипертония, стенокардия, инфаркты, инсульты — это далеко не полный перечень последствий, к которым приводит избыточное употребление соленых продуктов. И с возрастом риски все выше — поэтому постарайтесь не пересаливать.

2. Колбасные изделия
Чрезмерное употребление красного мяса способно повысить риски развития онкологии. Речь не идет о том, чтобы отказаться от хорошего стейка, однако каждый день поедать котлеты, пельмени и гуляш не стоит.
Помните и о том, что еще больше канцерогенов можно обнаружить в мясе высокой переработки — это колбаса, сосиски, сардельки, бекон. Прибавим к этому списку разнообразные копчености — они также не несут никакой пользы.

3. Спиртное
Чем старше мы становимся, тем чаще нас преследует похмелье, а алкоголь наносит все больше вреда нашему организму. В первую очередь уставать начинает печень — а это чревато снижением ее активности. Вы же помните, что именно она отвечает за переработку вредных компонентов пищи?
А еще алкоголь отвечает за риски развития диабета второго типа, так как негативно влияет на клетки поджелудочной железы.

 4. Газировка
Газированные напитки не слишком благоприятно влияют на ЖКТ. Бывает, что желудочное содержимое может попасть в нижние отделы пищевода — и тогда вас будут мучить изжога и кашель. В худшем случае дойдет до желудочной метаплазии — а это уже предраковое состояние.

5. Перец и острые пряности
С возрастом любителям поострее стоит остепениться. Дело в том, что в перце содержится вещество капсаицин, который довольно опасен для ЖКТ, если с ним есть проблемы. К примеру, он может спровоцировать обострение геморроидальной болезни.

5. Молоко
У некоторых людей снижается уровень ферментов, расщепляющих белки молока, — в таких случаях врачи говорят о лактазной недостаточности. Даже если в юности вы спокойно могли выпить несколько стаканов молока, с возрастом усвояемость этого вида белка может упасть. Вздутие, диарея — пожалуй, этого можно избежать, если заменить молоко на кефир, ряженку и сыры.

7. Жирная рыба и мясо
После 40 лет не стоит увлекаться блюдами из скумбрии, иваси, сига, сайры, сельди, палтуса и омуля. Из мяса стоит избегать жирной свинины и баранины. Дело в том, что такая пища требует от организма включить активный режим желчепродукции и желчеотделения.

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