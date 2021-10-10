Реклама

Названы 8 автомобилей, которые можно купить без наценок дилеров

Новости. Общество
21:40, 10 Октября 2021
фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Новости партнеров

Эксперты «Авто.ру» определили восемь автомобилей, которые можно купить по ценам, рекомендованным производителями, почти без дополнительных поборов дилеров.

О результатах исследования сообщило издание procrossover.

Peugeot 2008 в комплектации Allure, который стоит 2,049 млн рублей можно купить за 2,239 млн рублей. Такая разница в цене обусловлена наличием более продвинутой заводской медиасистемы и перламутровой окраской кузова.

Без «допов» можно купить Peugeot 3008 в версии GT с двигателем на 1,6 литра. При рекомендованной розничной цене в 2,559 млн рублей дилер может продать его за 2,739 млн рублей. Надбавку он объясняет фирменными пакетами «Город» и «Безопасность», а также опциональным электроприводом багажника.

Citroen C5 Aircross в версии Feel, с розничной стоимостью 2,51 млн рублей предлагают за 2,769 млн рублей. На автомобиле есть светодиодная оптика, панорамная крыша, электропривод багажника, система безопасности Safety и перламутровый окрас кузова. Opel Grandland X в версии Cosmo, с розничной ценой в 2,549 млн рублей предлагают за 2,567 млн рублей. Разница в 18 тысяч в его случае обусловлена цветом кузова с эффектом «металлик», не входящая в базовую комплектацию модели.

Кроме того, не переплатив можно купить кроссовер Suzuki SX4 с передним приводом в версии GLX за 2 млн при розничной стоимости в 1,979 млн рублей, кроссовер Suzuki Vitara в той же версии стоимостью 2,189 млн рублей розничной цене в 2,179 млн рублей, внедорожник УАЗ «Патриот» в версии «Люкс» с МКПП стоимостью 1,345 млн рублей и ГАЗель Next с ГБО стоимостью 1,86 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Аналитика

08.10.2021 17:05
Капитал
Избавиться от варикоза без боли и следа
Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 13
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 5
08.10.2021 14:43
Всегда на высоте
07.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»