Названы 8 автомобилей, которые можно купить без наценок дилеров

Эксперты «Авто.ру» определили восемь автомобилей, которые можно купить по ценам, рекомендованным производителями, почти без дополнительных поборов дилеров.

О результатах исследования сообщило издание procrossover.

Peugeot 2008 в комплектации Allure, который стоит 2,049 млн рублей можно купить за 2,239 млн рублей. Такая разница в цене обусловлена наличием более продвинутой заводской медиасистемы и перламутровой окраской кузова.

Без «допов» можно купить Peugeot 3008 в версии GT с двигателем на 1,6 литра. При рекомендованной розничной цене в 2,559 млн рублей дилер может продать его за 2,739 млн рублей. Надбавку он объясняет фирменными пакетами «Город» и «Безопасность», а также опциональным электроприводом багажника.

Citroen C5 Aircross в версии Feel, с розничной стоимостью 2,51 млн рублей предлагают за 2,769 млн рублей. На автомобиле есть светодиодная оптика, панорамная крыша, электропривод багажника, система безопасности Safety и перламутровый окрас кузова. Opel Grandland X в версии Cosmo, с розничной ценой в 2,549 млн рублей предлагают за 2,567 млн рублей. Разница в 18 тысяч в его случае обусловлена цветом кузова с эффектом «металлик», не входящая в базовую комплектацию модели.

Кроме того, не переплатив можно купить кроссовер Suzuki SX4 с передним приводом в версии GLX за 2 млн при розничной стоимости в 1,979 млн рублей, кроссовер Suzuki Vitara в той же версии стоимостью 2,189 млн рублей розничной цене в 2,179 млн рублей, внедорожник УАЗ «Патриот» в версии «Люкс» с МКПП стоимостью 1,345 млн рублей и ГАЗель Next с ГБО стоимостью 1,86 млн рублей.