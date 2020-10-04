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Названы главные качества "идеальных" клиентов, которым банки готовы давать ипотеку

Новости. Общество
09:12, 05 Октября 2020
фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Основными признаками идеального клиента, которому банк будет готов выдать ипотечный кредит, являются способность оплатить 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и стабильная работа.

Об этом РИА Новости сообщил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин. Он указал на то, что заемщику для погашения ипотеки придется сделать около 300 взносов, в связи с чем он должен обладать высоким стабильным доходом.

"Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное — уверенность, что у заемщика будет работа в любых экономических условиях", — отметил эксперт.

О других качествах ипотечного заемщика читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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