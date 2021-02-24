Названы города России, где жители больше всех недовольны уборкой снега

Опрос выявил российские города, где жители больше всего недовольны работой коммунальных служб.

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в рамках которого назвали города, жители которых больше всех недовольны уборкой снега, пишет "Лента.ру".

Лидером рейтинга стали Пенза и Рязань с показателями в три и четыре процента соответственно. Результаты исследования опубликованы на сайте портала.

Аналитики провели опрос среди 19 тысяч респондентов из городов с населением от 500 тысяч человек. Участники должны были выбрать среди вариантов "Да, доволен (-льна) полностью или в значительной степени", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет, не доволен (-льна) полностью или в значительной степени" и "Затрудняюсь ответить".

В итоге кроме Пензы и Рязани низкие оценки качества работ получили коммунальные службы Нижнего Новгорода (пять процентов), а также Владивостока, Ульяновска, Ярославля, Липецка и Воронежа. В каждом из этих городов только шесть процентов опрошенных высоко оценили уборку снега. Не самыми довольными оказались жители Новосибирска и Перми.

В Москве полностью положительно оценили работу коммунальщиков 12 процентов опрошенных, а скорее довольных насчитали 25 процентов.

Больше всего довольных (19 процентов) насчитали в Тюмени.

Высоко работу коммунальных служб оценили и жители Набережных Челнов, где 18 процентов опрошенных оказались полностью довольны, а 34 процента выбрали вариант "Скорее да". Также высокий результат продемонстрировали жители Ижевска, Челябинска и Санкт-Петербурга.