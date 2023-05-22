Названы имена почетных граждан Карелии

В преддверии Дня республики Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о «Почетном гражданине Республики Карелия».

В 2023 году звания Почетный гражданин Республики Карелия удостоились ветеран Великой Отечественной войны Константин Панов, а также Максим Воробьев, Евгений Воскобойников, Владимир Майзус.



В частности, за особый вклад в социально-экономическое развитие региона этого звания удостоен директор филиала АО «СеверстальМенеджмент» в Костомукше – генеральный директор АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев.



Почетным гражданином Карелии также стал Евгений Воскобойников - заслуженный строитель России, заслуженный работник строительного комплекса республики, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век».



Он удостоен звания за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительного комплекса Карелии. В компании «Век» Евгений Воскобоников работает более 43 лет.

Заслуженный работник народного хозяйства РК, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус отмечен званием за большой личный вклад в возрождение и развитие судостроительной отрасли региона. Под его руководством предприятие строит новые типы судов, осваивает современные технологии судостроения, модернизирует производство и создает первую в России цифровую верфь.