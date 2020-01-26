Названы критерии для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести для малоимущих семей, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет, выплаты в размере половины прожиточного минимума.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить введение с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребёнка, установленной в субъекте Российской Федерации", — говорится в поручении. Сколько рублей составит размер пособия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".