Названы лидирующие сферы экономики Карелии по итогам полугодия

Оборот предприятий и других организаций Карелии в первом полугодии вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самые высокие темпы - в производстве пластмассовых изделий и машиностроении.

Это следует из отчета Карелиястата «Оборот организаций по видам экономической деятельности».

Лидеры по темпам роста — производство пластмассовых и резиновых изделий, где оборот вырос в 4,2 раза. В сфере производства машин и оборудования этот показатель увеличился в 4 раза. Какие еще отрасли оказались в числе передовиков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».