Названы муниципалитеты Карелии, улучшившие управление своими финансами

Министерство финансов Карелии констатировало улучшение качества управления муниципальными финансами в республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Средняя оценка качества управления муниципальными финансами возросла на 6,5%, следует из результатов мониторинга, проведенного Минфином.

Повысили свой рейтинг Костомукша, Пряжинский и Пудожский районы.

Понизился рейтинг в Кондопожском районе.

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