Названы муниципалитеты Карелии, улучшившие управление своими финансами

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Министерство финансов Карелии констатировало улучшение качества управления муниципальными финансами в республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Средняя оценка качества управления муниципальными финансами возросла на 6,5%, следует из результатов мониторинга, проведенного Минфином.
Повысили свой рейтинг Костомукша, Пряжинский и Пудожский районы.
Понизился рейтинг в Кондопожском районе.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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