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Новости. Экономика
10:01, 11 Июля 2018

Названы муниципалитеты Карелии, улучшившие управление своими финансами

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Министерство финансов Карелии констатировало улучшение качества управления муниципальными финансами в республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Средняя оценка качества управления муниципальными финансами возросла на 6,5%, следует из результатов мониторинга, проведенного Минфином.

Повысили свой рейтинг Костомукша, Пряжинский и Пудожский районы.

Понизился рейтинг в Кондопожском районе.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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11.07.18 10:00
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11.07.18 09:34
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11.07.18 09:26
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