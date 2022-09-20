Названы новые сроки установки детского городка у торгового центра «Десяточка» в Петрозаводске

Подрядчик, сорвавший сроки благоустройства общественной территории у торгового центра «Десяточка» на Ключевой, попал на штраф.

Петрозаводчане пожаловались в администрацию города на ситуацию с благоустройством общественной территории у торгового центра «Десяточка». Работы здесь выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» По контракту они должны были завершиться 1 сентября, однако часть работ до сих пор е выполнена. Об этом сообщили на планерке в администрации Петрозаводска.

«По заверения подрядчика работы по монтажу основного оборудования детского городка и благоустройству прилегающей территории начнутся на этой неделе. За срыв срока работ администрация применит к подрядной организации штрафные санкции», — отметили в информационно-аналитическом управлении аппарата администрации города.