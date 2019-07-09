Названы опасные для здоровья профессии

Роспотребнадзор составил доклад, в котором назвал профессии, представители которых больше других рискуют испортить здоровье.

Около половины сотрудников, у которых в 2018 году впервые были диагностированы профессиональные патологии, составляют работники предприятий по добыче полезных ископаемых, говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", подготовленном Роспотребнадзором. Об этом сообщает RNS.

"В 2018 г. у работников предприятий по добыче полезных ископаемых отмечен наибольший удельный вес впервые зарегистрированной профессиональной патологии – 47,59%; на долю профессиональных заболеваний среди работников обрабатывающих производств приходится 27,32% от всех впервые зарегистрированных".

Кому принадлежат третье и четвертое ранговые места, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".