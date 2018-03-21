Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Экономика
09:54, 21 Марта 2018

Названы основные виды бизнеса, создающие рабочие места в Петрозаводске

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Общественное питание, гостиничный бизнес, торговля и ремонт автотранспорта – основные виды бизнеса, где создаются рабочие места в Петрозаводске.

Это следует из данных Управления труда и занятости Карелии о среднегодовой численности занятых в экономике города за 2012-2016 годы.

За 5 лет численность занятых сократилась в большинстве видов экономической деятельности в Петрозаводске, и к началу 2017 года достигла 175 тыс. человек. Но в некоторых видах бизнеса этот показатель увеличивался каждый год.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
YellowSubmarine
2018-03-21 10:58:07
Соглашусь с обоими принявшими участие в обсуждении предложенной темы комментаторами.
Давно ужо пора идти в ногу со временем. Даёшь столичный статус городу, одновременно переименовав его в ПетроМагазинск!
Извините!!!
Беня
2018-03-21 10:21:48
Имеющий глаза да видит, шо невидимая рука рынка таки создает места в сфере обслуживания: в магазинах и таксёрских конторах. Ну и еще немножко требуются баньщики с проститутками для обслуживания "высокооплачиваемых бюджетников" :)
Мизантроп
2018-03-21 10:11:53
По советам Недимона официанты с горничными вытащат Карелию из жопы. Дебилы, мля.
Беня
2018-03-21 10:30:25
Мизантроп, туризм забыл. Это вообще наше все, второе после магазинов
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