Названы основные виды бизнеса, создающие рабочие места в Петрозаводске

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Общественное питание, гостиничный бизнес, торговля и ремонт автотранспорта – основные виды бизнеса, где создаются рабочие места в Петрозаводске.
Это следует из данных Управления труда и занятости Карелии о среднегодовой численности занятых в экономике города за 2012-2016 годы.
За 5 лет численность занятых сократилась в большинстве видов экономической деятельности в Петрозаводске, и к началу 2017 года достигла 175 тыс. человек. Но в некоторых видах бизнеса этот показатель увеличивался каждый год.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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