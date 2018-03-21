Названы основные виды бизнеса, создающие рабочие места в Петрозаводске

Общественное питание, гостиничный бизнес, торговля и ремонт автотранспорта – основные виды бизнеса, где создаются рабочие места в Петрозаводске.

Это следует из данных Управления труда и занятости Карелии о среднегодовой численности занятых в экономике города за 2012-2016 годы.

За 5 лет численность занятых сократилась в большинстве видов экономической деятельности в Петрозаводске, и к началу 2017 года достигла 175 тыс. человек. Но в некоторых видах бизнеса этот показатель увеличивался каждый год.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".