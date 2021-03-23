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Названы отрасли экономики, из-за которых упала промышленность Карелии

Новости. Экономика
09:28, 24 Марта 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Спад в промышленности Карелии за первые два месяца 2020 года произошел из-за сокращения добычи полезных ископаемых и выпуска продукции в целом ряде обрабатывающих производств.

Об этом говорится в аналитическом отчете Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-февраль 2021 года".

Добыча полезных ископаемых сократилась на 4%, снижение в сфере обрабатывающих производств составило 10,6%.

Сократились объёмы производства лесоматериалов,  щепы технологической, концентрата и окатышей железорудных, бетона, бумаги и картона, древесностружечных плит.

В каких еще отраслях начались проблемы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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