Названы отрасли экономики, из-за которых упала промышленность Карелии

Спад в промышленности Карелии за первые два месяца 2020 года произошел из-за сокращения добычи полезных ископаемых и выпуска продукции в целом ряде обрабатывающих производств.

Об этом говорится в аналитическом отчете Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-февраль 2021 года".

Добыча полезных ископаемых сократилась на 4%, снижение в сфере обрабатывающих производств составило 10,6%.

Сократились объёмы производства лесоматериалов, щепы технологической, концентрата и окатышей железорудных, бетона, бумаги и картона, древесностружечных плит.

В каких еще отраслях начались проблемы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".