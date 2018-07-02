Названы пять автомобилей, на которых лучше всего ездить по российским дорогам

Среди самых лучших вариантов для поездок по стране есть и две отечественные модели машин.

Автомобильные эксперты назвали пять лучших автомобилей для путешествий по российским дорогам. Как сообщает life, среди кроссоверов наилучшим стал Renault Duster.

Среди его преимуществ — высокий клиренс, наличие полного привода и экономичность. В случае если хочется путешествовать на седане, то здесь эксперты выделяют Toyota Camry. В числе плюсов называются шумоизоляция, климат-контроль и вместительный багажник объёмом в 493 литра.

Самым лучшим для поездок минивэном признан Toyota Alphard. Его преимуществом называют мощность — двигатель объёмом 3,5 литра и мощностью 272 лошадиные силы.

В классе внедорожных универсалов лучшим вариантом называют Lada Vesta SW Cross с двигателем 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы.

Из бюджетных автомобилей эксперты считают лучшим вариантом для путешествий Lada Largus. За него покупателям предстоит выложить не более 690 тысяч рублей.