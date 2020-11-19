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Названы победители республиканского конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года

Новости. Общество
18:20, 20 Ноября 2020
фото: Карелиястат
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За двадцать конкурсных дней Карелиястат получил около 700 работ, выполненных детьми самого разного возраста.

Наибольшее число рисунков было получено из Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского, Кемского муниципальных районов.
Очень глубокомысленно подошел к своей работе 11-летний Елисей Навалихин из поселка Матросы Пряжинского района. Он изобразил как он представляет прохождение переписи населения. За большим столом собралась вся семья. На самом почетном месте – переписчик, которого без труда можно определить по его фирменной сумке с надписью: «Всероссийская перепись населения».
У юной художницы Кати Шапиной из поселка Муезерка перепись еще впереди. Она нарисовала многодетную семью на фоне телевизора, где показана заставка переписи, и календаря на стене, на котором заранее открыт апрель 2021 года, когда стартует основной этап переписи.
Одному из младших участников конкурса - Ярославу Рябову из поселка Кузема Кемского района - всего 4 года. Но он уже мыслит совсем по-взрослому. Выбрав номинацию «Создаем будущее вместе!», юный художник изобразил лодку под парусом с эмблемой Всероссийской переписи населения.
Восьмилетняя Ярослава Аникеева из поселка Ладва-Ветка тоже выбрала номинацию «Создаем будущее вместе!» и нарисовала порхающего в небе веселого Випина с сумкой переписчика на груди.
Многие ребята участвовали в номинации "Нас много – все мы разные". Эти слова участники конкурса подтвердили и тем, что среди огромного количества работ нет ни одной похожей. В каждом рисунке – фантазия, необычное видение мира и даже философия.

Так, 13-летняя Эльвира Ерофеенко из поселка Пряжа изобразила представителей разных народов России в ярких национальных костюмах на фоне голубого неба и радуги. Между ними – голубь, в клюве которого девочка нарисовала веточку с зелеными листочками как символ того, что из молодого весеннего побега вырастет дерево дружбы.

Самой популярной оказалась номинация "Я, ты он, она – вместе целая страна". Причем, некоторые ребята признались в любви к нашей республике, написав на своих рисунках "Карелия – наш общий дом".

Главным итогом конкурса детского рисунка стало то, что он выполнил свою главную миссию - привлек внимание жителей республики к предстоящему весной 2021 года Всероссийской переписи населения, от которого во многом будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие. После трогающих за душу детских рисунков организаторы переписи уверены в том, что важнейшее государственное мероприятие пройдет в Карелии активно и организованно. Дети напомнили взрослым о том, что вместе мы создаем будущее.

Все участники конкурса получат электронные дипломы, а победители – памятные призы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-11-20 18:31:11
Есть у нас один рисовальщик, который нарисовал открыточку от потерпевшей девочки ночного фотографа / якобы она нарисовала и написала папа я тебя люблю/ . В суде не прокатило. Почему не обвинили в подлоге ?
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