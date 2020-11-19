Названы победители республиканского конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года

За двадцать конкурсных дней Карелиястат получил около 700 работ, выполненных детьми самого разного возраста.

Наибольшее число рисунков было получено из Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского, Кемского муниципальных районов.

Очень глубокомысленно подошел к своей работе 11-летний Елисей Навалихин из поселка Матросы Пряжинского района. Он изобразил как он представляет прохождение переписи населения. За большим столом собралась вся семья. На самом почетном месте – переписчик, которого без труда можно определить по его фирменной сумке с надписью: «Всероссийская перепись населения».

У юной художницы Кати Шапиной из поселка Муезерка перепись еще впереди. Она нарисовала многодетную семью на фоне телевизора, где показана заставка переписи, и календаря на стене, на котором заранее открыт апрель 2021 года, когда стартует основной этап переписи.

Одному из младших участников конкурса - Ярославу Рябову из поселка Кузема Кемского района - всего 4 года. Но он уже мыслит совсем по-взрослому. Выбрав номинацию «Создаем будущее вместе!», юный художник изобразил лодку под парусом с эмблемой Всероссийской переписи населения.

Восьмилетняя Ярослава Аникеева из поселка Ладва-Ветка тоже выбрала номинацию «Создаем будущее вместе!» и нарисовала порхающего в небе веселого Випина с сумкой переписчика на груди.

Многие ребята участвовали в номинации "Нас много – все мы разные". Эти слова участники конкурса подтвердили и тем, что среди огромного количества работ нет ни одной похожей. В каждом рисунке – фантазия, необычное видение мира и даже философия.

Так, 13-летняя Эльвира Ерофеенко из поселка Пряжа изобразила представителей разных народов России в ярких национальных костюмах на фоне голубого неба и радуги. Между ними – голубь, в клюве которого девочка нарисовала веточку с зелеными листочками как символ того, что из молодого весеннего побега вырастет дерево дружбы.

Самой популярной оказалась номинация "Я, ты он, она – вместе целая страна". Причем, некоторые ребята признались в любви к нашей республике, написав на своих рисунках "Карелия – наш общий дом".

Главным итогом конкурса детского рисунка стало то, что он выполнил свою главную миссию - привлек внимание жителей республики к предстоящему весной 2021 года Всероссийской переписи населения, от которого во многом будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие. После трогающих за душу детских рисунков организаторы переписи уверены в том, что важнейшее государственное мероприятие пройдет в Карелии активно и организованно. Дети напомнили взрослым о том, что вместе мы создаем будущее.

Все участники конкурса получат электронные дипломы, а победители – памятные призы.