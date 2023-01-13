Названы популярные в Китае российские продукты

В Китае составили рейтинг российских продуктов, которые нужно попробовать.

Пользователь китайской социальной сети WeChat составил список лучших российских продуктов, которые обязательно стоит попробовать. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт Weixin.

Первое место среди продуктов из российских супермаркетов заняло варенье из сосновых шишек. Автор статьи отметил, что продукт богат витаминами и оказывает омолаживающее действие, а при правильном употреблении приносит много пользы.

Помимо этого, в статье также упомянули красную и черную икру, назвав их самыми популярными деликатесами в России. В список лучших российских продуктов попали шоколад «Аленка», обладающий «вкусом детства», мед, гречневая крупа, облепиха, тульские пряники, оленина и сало.