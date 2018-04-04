Названы поставщики медоборудования, уличенные карельскими правоохранителями в сговоре

По оценке УФАС Карелии, в результате картельного сговора ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ" был получен незаконный доход в сумме более 64,7 млн рублей.

Ранее республиканское управление Следственного комитета сообщило, что в Карелии возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции.

Основанием для этого послужили материалы карельского УФАС о признании незаконными действий ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ", которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, и петрозаводской городской детской поликлиники №1.

Перечисленные фирмы участвовали в 94 открытых электронных аукционах на поставку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств. Госзаказчиками выступили более 20 лечебных учреждений Карелии.

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