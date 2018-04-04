Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Новости. Криминал
10:04, 04 Апреля 2018

Названы поставщики медоборудования, уличенные карельскими правоохранителями в сговоре

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По оценке УФАС Карелии, в результате картельного сговора ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ" был получен незаконный доход в сумме более 64,7 млн рублей.

Ранее республиканское управление Следственного комитета сообщило, что в Карелии возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции.

Основанием для этого послужили материалы карельского УФАС о признании незаконными действий ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ", которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, и петрозаводской городской детской поликлиники №1.

Перечисленные фирмы участвовали в 94 открытых электронных аукционах на поставку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств. Госзаказчиками выступили более 20 лечебных учреждений Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2018-04-04 11:09:48
они у нас смирные сидят на своих креслах да приворовывают по тихому, а вось пронесет
кир
2018-04-04 11:54:43
баян, они не одни такие. Сверла на заводе уборщицы в карманах выносили. Так что будем делать с огромной, непостижимой массой ворующих? Или по мелочам не считается воровством?
Бриг
2018-04-04 10:38:59
А чинушки от медицины куда смотрели , 64 млн. утащили из бюджета и все на должностях сидят , последнее то слово за ними было.
Гость
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