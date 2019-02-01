В Петрозаводске бухгалтера медучреждения осудили за хищение более полумиллиона рублей

Бывший бухгалтер одного из медучреждений города совершила мошенничество, сообщили в Петрозаводском городском суде.

С августа 2015 года по июнь 2017 года бухгалтер, используя свое служебное положение, совершила хищение свыше 500 тысяч рублей путем умышленного незаконного внесения в ведомости о перечислении заработной платы ложных, не соответствующих действительности сведений о начисленных себе выплатах.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.