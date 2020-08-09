890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гроза прогремела в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:05
В Петрозаводске замусорили территорию вокруг фонтана, который несколько раз громили вандалы (ФОТО) 6
Сегодня 07:25
Грозовые разряды "подожгли" дом в Карелии 3
Сегодня 10:02
Парфенчиков приготовил Ширвиндту рыбу на полене и объяснил, чем отличается глава от губернатора (ВИДЕО) 5
Сегодня 06:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ
09.08.2020 19:00

Лжеработник "Совета ветеранов" нажился на пенсионерах из Карелии

Новости. Криминал
15:51, 10 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

От действий мошенника пострадали 19 пенсионеров, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Архангельском области находил в Петрозаводске пенсионеров и склонял к покупке физиотерапевтического аппарата, представляясь работником "Совета ветеранов".

Доверчивые пожилые горожане покупали товар по завышенной цене.

От действий мошенника пострадали 19 человек. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее мошенники вынудили директора фирмы в Карелии купить билет в несуществующий театр.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 15:18
Капитал
Выплатить премию и залезть в кредит 1
Чистая прибыль "Кареллеспрома" за прошлый год оказалась меньше премиальных бывшему генеральному директору холдинга.
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 14
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
Сегодня 09:52
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»