Лжеработник "Совета ветеранов" нажился на пенсионерах из Карелии

От действий мошенника пострадали 19 пенсионеров, сообщили в прокуратуре Карелии.
Житель Архангельском области находил в Петрозаводске пенсионеров и склонял к покупке физиотерапевтического аппарата, представляясь работником "Совета ветеранов".
Доверчивые пожилые горожане покупали товар по завышенной цене.
От действий мошенника пострадали 19 человек. Ущерб превысил полмиллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
Ранее мошенники вынудили директора фирмы в Карелии купить билет в несуществующий театр.
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