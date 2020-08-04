Мошенники вынудили директора фирмы в Карелии купить билет в несуществующий театр

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель является директором одной из коммерческих компаний.
Мужчина спонтанно решил отправиться в театр. На одном из сайтов он выбрал постановку. Театр якобы располагался на улице Пушкинской в Петрозаводске. Он купил билет на спектакль, который должен был состояться вечером в тот же день. Прибыв на место, горожанин не смог отыскать вход в театр.
В интернете житель карельской столицы увидел негативные отзывы и понял, что попался на уловку мошенников.
Ущерб превысил три тысячи рублей.
Проводится проверка.
Ранее отзывчивость обошлась дачнице из Петрозаводска в 10 тысяч рублей.
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