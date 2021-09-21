Названы предприятия Карелии, где будут созданы сотни новых рабочих мест

Кроме того, в этом списке ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» (150 новых рабочих мест), новый комплекс в карьере Центральный АО «Карельский окатыш» (84), карьер в Лоухском районе Горнопромышленной корпорации «Кармин» (68), завод лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» (63), туристический комплекс «MarinaPark» на территории Прионежского района (95) стройплощадка придорожного комплекса на федеральной трассе «Кола» (80), два коровника на ОАО «Племсовхоз «Мегрега» (65) и два центра обработки данных в Сегежском районе (148 и 57 новых рабочих мест).

В социальной сфере вакансии собираются открыть офтальмологический центр в Петрозаводске (107), городская поликлиника No4 (98), центр реабилитационных услуг «Исцеление души» в Пряжинском районе ООО «Карелия-Интер» (66).

Прогноз показал, какие профессии становятся все более востребованы, и какие специалисты становятся ненужными на рынке труда.

Об этом читайте в статье «Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии».