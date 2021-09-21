Названы предприятия Карелии, где будут созданы сотни новых рабочих мест

Управление труда и занятости Карелии составило список предприятий, которые собираются создать больше всего рабочих мест в 2022-2026 годах.
Своими планами работодатели поделились с Управлением при составлении прогноза потребности в кадрах для экономики и социальной сферы.
Например, новому ЦБК в Сегеже потребуется 660 работников, «Петрозаводскмашу» — 589 человек, ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион» — 249 сотрудников.
Еще 281 вакансия откроется в хирургическом корпусе БСМП Петрозаводска, 279 рабочих мест появится в новых школах и детских садах, 222 специалиста потребуется дому-интернату для престарелых граждан и инвалидов в Костомукше.
Кроме того, в этом списке ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» (150 новых рабочих мест), новый комплекс в карьере Центральный АО «Карельский окатыш» (84), карьер в Лоухском районе Горнопромышленной корпорации «Кармин» (68), завод лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» (63), туристический комплекс «MarinaPark» на территории Прионежского района (95) стройплощадка придорожного комплекса на федеральной трассе «Кола» (80), два коровника на ОАО «Племсовхоз «Мегрега» (65) и два центра обработки данных в Сегежском районе (148 и 57 новых рабочих мест).
В социальной сфере вакансии собираются открыть офтальмологический центр в Петрозаводске (107), городская поликлиника No4 (98), центр реабилитационных услуг «Исцеление души» в Пряжинском районе ООО «Карелия-Интер» (66).
Прогноз показал, какие профессии становятся все более востребованы, и какие специалисты становятся ненужными на рынке труда.
Об этом читайте в статье «Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии».
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