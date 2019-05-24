Названы предприятия Карелии, по-крупному задолжавшие своим сотрудникам

Власти республики совместно с правоохранительными органами назвали крупнейших должников, имеющих задолженность по выплате заработной платы перед своими сотрудниками.

В тройку компаний, имеющих наибольшую сумму долгов по зарплате перед коллективами, входят ГУП РК "Мост", ООО "Кареьероуправление "Мосавтодор"...

Какие еще компании задолжали деньги своим сотрудникам, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".