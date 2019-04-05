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Новости. Общество
16:15, 05 Апреля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Названы претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска в 2019 году

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Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" приступила к работе.

В состав коллегиального органа, призванного определить одного претендента на получение почетного звания в этом году, входит 14 человек. Среди них сотрудники администрации Петрозаводска, а также депутаты городского Совета: Александр Ханцевич, Ольга Билко, Александр Антипов, Анна Васильева, Ирина Шарипова, Игорь Мленик и Сергей Старшов. 

На первом заседании, которое состоялось сегодня в администрации карельской столицы, члены комиссии рассмотрели организационные вопросы, порядок работы, а также выбрали председателя, им стал Александр Ханцевич. 

Он напомнил, что перед членами комиссии стоит очень важная и ответственная задача: необходимо подробно рассмотреть биографии всех представленных кандидатов, какие заслуги претенденты имеют в той или иной общественной, научной, трудовой деятельности, какой  вклад они внесли в развитие города и выбрать самого достойного на следующем заседании комиссии в мае.

В этом году в списке кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Петрозаводск" девять фамилий, которые были включены на основании предложений, поступивших от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города.

В списке соискателей:

главврач городской детской больницы Елена Аксентьева;

член регионального отделения Союза пенсионеров России "Северные колокола" Павел Бобин;

журналист Валерий Верхоглядов;

ветеран труда Алексей Варухин;

ректор ПетрГУ Анатолий Воронин;

ветеран строительной отрасли Павел Лангуев;

ветеран строительной отрасли Иван Лысенко;

председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Попов;

председатель региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом "Карельский диабетический союз" Марина Хохольская.

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