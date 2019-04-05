Названы претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска в 2019 году

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Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" приступила к работе.
В состав коллегиального органа, призванного определить одного претендента на получение почетного звания в этом году, входит 14 человек. Среди них сотрудники администрации Петрозаводска, а также депутаты городского Совета: Александр Ханцевич, Ольга Билко, Александр Антипов, Анна Васильева, Ирина Шарипова, Игорь Мленик и Сергей Старшов.
На первом заседании, которое состоялось сегодня в администрации карельской столицы, члены комиссии рассмотрели организационные вопросы, порядок работы, а также выбрали председателя, им стал Александр Ханцевич.
Он напомнил, что перед членами комиссии стоит очень важная и ответственная задача: необходимо подробно рассмотреть биографии всех представленных кандидатов, какие заслуги претенденты имеют в той или иной общественной, научной, трудовой деятельности, какой вклад они внесли в развитие города и выбрать самого достойного на следующем заседании комиссии в мае.
В этом году в списке кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Петрозаводск" девять фамилий, которые были включены на основании предложений, поступивших от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города.
В списке соискателей:
главврач городской детской больницы Елена Аксентьева;
член регионального отделения Союза пенсионеров России "Северные колокола" Павел Бобин;
журналист Валерий Верхоглядов;
ветеран труда Алексей Варухин;
ректор ПетрГУ Анатолий Воронин;
ветеран строительной отрасли Павел Лангуев;
ветеран строительной отрасли Иван Лысенко;
председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Попов;
председатель региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом "Карельский диабетический союз" Марина Хохольская.
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