Названы признаки приближающейся смерти

Первичные признаки смерти возникают только при наличии хронических недугов.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Владимир Болибок, пишет "Вечерняя Москва".

По его словам, синдром внезапной кончины чаще всего встречается у новорожденных, которые умирают без каких-либо объективных на то причин, явных признаков и патологий. Такое явление еще называют "смертью в колыбели". Как правило, причину внезапной смерти не могут установить и патологоанатомы.

В случае со взрослыми людьми внезапная смерть тоже может наступить от многих факторов: сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоэмболии, анафилактического шока.

В свою очередь, врач-кардиолог Анатолий Трифонов заметил, что при заболеваниях сосудов всегда можно заметить признаки, которые указывают на приближение конца.

"Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице. Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода", – заметил врач.

Так, по словам специалиста, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, объяснил врач.

При сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены, указал Трифонов.

"Главные, предшествующие смерти симптомы, – это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости", – сказал собеседник.

После таких признаков смерть может наступить в ближайшие 1,5–2 часа. Помимо них у пациента могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка. Эксперт рекомендует при возникновении описанной клинической картины незамедлительно обратиться к врачам, чтобы предотвратить летальный исход.