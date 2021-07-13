Диетолог рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару

Стало известно, от каких продуктов лучше держаться подальше в жаркую погоду.

Россиянам в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

«Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций», — объяснила она.

Специалист также напомнила, что в сладких продуктах с содержанием крема особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии.

Макуха посоветовала воздержаться от жирных продуктов, фастфуда и быстрых углеводов — они могут способствовать набору лишнего веса, так как в жару уменьшается активность.

«Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений», — добавила диетолог.

Опасность несет и алкоголь, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.