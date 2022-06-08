Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Диетолог рассказала об опасности термической обработки продуктов в микроволновой печи.

Диетолог Елена Соломатина заявила, что разогретые в микроволновке редис, свекла и сельдерей могут серьезно повлиять на работу организма при их употреблении. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметила, что данные продукты при термической обработке в микроволновке влияют на нервную систему. Содержащиеся в них вещества при разогревании могут повредить также почки или вызвать отравление.

"В картофеле и баклажанах содержится соланин. Он становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты в свекле, моркови, редисе, сельдерее переходят в нитрозамины — канцерогенное вещество. Оно повреждает нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных может спровоцировать гибель плода. Такие продукты не стоит даже оставлять на солнце", — подчеркнула Соломатина.

Также она добавила, что ферментированные продукты — квашенные и кисломолочные продукты — теряют свойства при разогревании их в микроволновке. Процесс уничтожает полезные бактерии.