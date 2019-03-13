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Новости. Общество
23:30, 13 Марта 2019
фото: Pixabay

Названы продукты, которые плохо влияют на сексуальную жизнь

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Зачастую на желание заниматься сексом влияют продукты, которые мы едим в течение дня.

Какие именно продукты питания негативно сказываются на сексуальной жизни, пишет "МедикФорум".

Тяжелая пища отрицательно влияет на сексуальную жизнь. Все продукты, в которых есть трансжиры, под запретом, если вы жаждете бурной ночи. Лучше отказаться в таком случае от бургеров, наггетсов, чипсов и других подобных продуктов. 

Есть определенные сыры, которые позитивно сказываются на сексуальной жизни. Это сыры с плесенью. Но при слишком большом их употреблении может серьезно измениться гормональный фон человека. В частности, из-за этих продуктов может быть замедлен естественный процесс выработки половых гормонов. Речь идет о тех, которые очень влияют на сексуальную жизнь – эстрогене, тестостероне и прогестероне.

Многие молочные продукты способны ухудшить сексуальную жизнь. В том числе и молочный шоколад.

Либидо будет снижено и от потребления бобовых продуктов. Несмотря на то, что в них есть клетчатка и антиоксиданты, что оказывает пользу для организма в целом.

Соленья и консервированные продукты будут плохо влиять на сексуальную жизнь. А все дело в том, что они влияют на выработку тестостерона, отрицательно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. За счет высокого артериального давления уменьшается приток крови к половым органам, а это вредит сексуальной жизни.

В составе мучных изделий часто содержится лакрица. Именно этот компонент таких продуктов оказывает негативное влияние на сексуальную жизнь – глицериновая кислота в составе плохо влияет на выработку тестостерона. 

Кофеин плохо влияет на работу половых органов и гормона стресса. Также из-за чрезмерного ежедневного употребления напитков, содержащих кофеин, надпочечники приходят в негодное состояние.

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