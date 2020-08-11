Названы продукты, улучшающие настроение

Если одни продукты повышают настроение, то другие его портят. Примеры тех и других привела нейропсихолог Ирина Хвингия.

За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма. Сделать это можно разными способами, но наиболее естественный – через еду, сообщает радио Sputnik.



Считается, что шоколад и бананы эффективно поднимают настроение, но есть и другие продукты с такими же свойствами, рассказала Ирина Хвингия.



"Жирные сорта рыбы способствуют улучшение общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность. Еще можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки", – уточнила Ирина Хвингия.



Между тем, наряду с продуктами, улучшающими настроение, есть и те, которые его портят. Нейропсихолог отметила, что к ним можно уверенно отнести энергетические напитки.



"Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями – это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально", – предупредила эксперт.