Названы районы Карелии с самым высоким уровнем безработицы

Опубликована информация об уровне безработицы в районах Карелии на начало 2019 года.

По данным еженедельного мониторинга на 22 января 2019 года, численность безработных в Карелии составила 5851 человек. Об этом сообщается в оперативной информации управления труда и занятости.

В каком районе зарегистрирован самый высокий уровень безработицы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".