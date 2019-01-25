Названы районы Карелии с самым высоким уровнем безработицы

Новости по теме
Загрузка...
Опубликована информация об уровне безработицы в районах Карелии на начало 2019 года.
По данным еженедельного мониторинга на 22 января 2019 года, численность безработных в Карелии составила 5851 человек. Об этом сообщается в оперативной информации управления труда и занятости.
В каком районе зарегистрирован самый высокий уровень безработицы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
21.01.2019, 08:42
25.01.2019, 10:05
22.01.2019, 08:20
Аналитика
Сегодня 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Новое
Сегодня 16:10
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии