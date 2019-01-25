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Новости. Общество
12:14, 25 Января 2019
фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Названы районы Карелии с самым высоким уровнем безработицы

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Опубликована информация об уровне безработицы в районах Карелии на начало 2019 года.

По данным еженедельного мониторинга на 22 января 2019 года, численность безработных в Карелии составила 5851 человек. Об этом сообщается в оперативной информации управления труда и занятости.

В каком районе зарегистрирован самый высокий уровень безработицы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-01-25 15:02:00
Оказывается в Петрозаводске почти нет безработицы, вот чудеса!
Жуков
2019-01-25 14:12:13
Не хватает слова ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ.
Евгений
2019-01-25 13:34:36
Это только по официальным данных. По факту безработных куда больше. У нас учитываются только те, кто на бирже.
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