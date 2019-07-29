Названы расходы владельцев памятников архитектуры Карелии на их восстановление

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Затраты частных собственников объектов культурного наследия Карелии на их восстановление могут достигнуть не менее 30 млн рублей в 2020 году.
Это следует из финансово-экономического обоснования проекта закона, согласно которому предлагается компенсировать владельцам памятников архитектуры часть расходов на реставрацию.
В документе указана сумма в размере 15 млн рублей, которую потребуется выделить из бюджета республики в 2020 году в случае принятия законопроекта, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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