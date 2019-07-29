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Новости. Общество
15:29, 29 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

Названы расходы владельцев памятников архитектуры Карелии на их восстановление

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Затраты частных собственников объектов культурного наследия Карелии на их восстановление могут достигнуть не менее 30 млн рублей в 2020 году.

Это следует из финансово-экономического обоснования проекта закона, согласно которому предлагается компенсировать владельцам памятников архитектуры часть расходов на реставрацию.

В документе указана сумма в размере 15 млн рублей, которую потребуется выделить из бюджета республики в 2020 году в случае принятия законопроекта, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Сеня
2019-07-29 15:47:57
Хм. не подождать с этими памятняками , стелами , церквями ? Может для начала с " колен подняться ".
zanoza
2019-07-29 15:35:44
Так вот под какие финансовые цели участилась продажа памятников архитектуры :)
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