Названы различия в симптомах гриппа и коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали ключевые различия в симптомах гриппа и COVID-19.

Симптомы гриппа и COVID-19 похожи, однако при заражении коронавирусом может пропасть вкус и обоняние, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также может быть одышка. Об этом сообщает Коммерсантъ.

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка",— отметили в ВОЗ.

При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанность сознания.