Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Максимальный больничный в месяц составит в 2020 году чуть больше 69 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет в следующем году до 2301,36 рубля в день. В этом году оно составляло 2150,68 рубля, пишет "Российская газета" со ссылкой на Фонд социального страхования.

Станут больше и детские пособия. Так максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 190 рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 27 984 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года будет составлять 17 479 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, – 655 рублей.