Названы регионы с самыми высокими показателями смертности

Во многих регионах показатели смертности существенно выше, чем общероссийские.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

"Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими", — уточнила политик на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном собрании.

Голикова напомнила, что чаще всего люди умирают от болезней системы кровообращения и новообразований.

Наиболее высокая смертность от онкологии фиксируется в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях и Севастополе; от болезней сердца — в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях.