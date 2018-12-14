Названы регионы с самыми высокими показателями смертности

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Во многих регионах показатели смертности существенно выше, чем общероссийские.
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
"Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими", — уточнила политик на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном собрании.
Голикова напомнила, что чаще всего люди умирают от болезней системы кровообращения и новообразований.
Наиболее высокая смертность от онкологии фиксируется в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях и Севастополе; от болезней сердца — в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях.
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