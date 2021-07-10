Названы самые богатые и самые бедные регионы России

Эксперт «Пространственного развития» ЦСР назвал самые богатые и бедные регионы России.

Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков.

При этом в антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.

«Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)», — сказал эксперт.

В свою очередь, к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), Республику Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). «Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», — отметил Бурков.

Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. «Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40 процентов от объема собственных доходов», — подчеркнул эксперт.