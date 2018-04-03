Названы самые нервирующие позы в сексе

Позиция "69" названа самой нервирующей позой в сексе.

Эксперты опросили 1000 человек из европейских стран и США и 56,8% женщин и 42,7% мужчин заявили, что в именно в этом положении они испытывают наибольшую неприязнь, пишет postimees.

На втором месте рейтинга оказался анальный секс как таковой. 54,5% женщин и 30,5% мужчин испытывают определённые опасения и даже страх, как только речь заходит о подобных ласках. Также нервозность у многих вызывают предложения попробовать непростые позиции.

Опрошенные опасаются, что это может привести к той или иной неловкой ситуации во время интима. Выяснилось, что от каких-либо экспериментов в сексе полностью отказывается каждая десятая пара.

Самыми же комфортными, как пишет Daily Mail, названы проверенные "мессионерская" и "наездница".

Эксперты выяснили и отношение к мастурбации. Оказалось, что европейцы не прочь заняться самоудовлетворением, тогда как американцы склоняются к сексу с партнером.