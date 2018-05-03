Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 03 Мая 2018

Названы самые пьющие профессии

По теме

ФОТО: После избиения известная актриса и телеведущая якобы не выходит на связь
03.05.18 21:30
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
03.05.18 21:05
Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке
03.05.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Хорошо зарабатывающие специалисты, такие как врачи, юристы и учителя, с большей вероятностью выпивают регулярно по сравнению с людьми со средним доходом.

Об этом говорится в отчетах NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании, данные приводит The Guardian, передает "Лента.ру".

Как выяснилось, число употребляющих алкоголь растет с повышением социально-экономического статуса. Меньше всего людей, выпивавших на неделе перед опросом, оказалось среди занимающихся физическим или простым трудом, в том числе чернорабочих, сотрудников регистратур или соцработников — 51 процент. Среди управленческого персонала и высококвалифицированных работников (архитекторы, медсестры, учителя, юристы, врачи) эта цифра достигает 70 процентов.

Связь есть и с годовым заработком. Так, в употреблении спиртного признались 46,5 процента из получающих менее 11 тысяч евро в год. Среди зарабатывающих 22-34 тысячи евро британцев таких оказалось уже 60 процентов. В то же время те, чей ежегодный доход превышает 45 тысяч евро, любят вино, пиво или виски и вполне могут это себе позволить. Среди них более 80 процентов сообщили, что выпивали на неделе перед опросом.

В отчетах отмечается, то, как часто люди пьют, также зависит от возраста. Пятая часть опрошенных, в основном в возрасте от 25 до 64 лет, оказались трезвенниками. Те, кто чаще всего употреблял алкоголь, были старше 65 лет. Молодежь же зачастую пьет лишь в пятницу и субботу, зато больше, чем все остальные.

Наиболее опасным считается употребление спиртного людьми среднего возраста. «Пьющие из среднего класса вряд ли обратят внимание на правительственные предупреждения о вреде для здоровья, поскольку менее склонны к чрезмерному пьянству и могут противостоять росту цен», — отметил менеджер по терапии алкогольной зависимости Стив Кларк.

По его словам, люди старше 45 лет пьют гораздо чаще, но не считают, что находятся в зоне риска. Таким образом они "снимают стресс" или просто поддаются на акции в магазинах. В итоге они употребляют алкоголь по четыре-шесть дней в неделю. Кларк указал, что за десять лет число госпитализаций, связанных с выпивкой, выросло на 17 процентов.

Национальная статистическая служба также указала, что важным фактором является стоимость алкоголя, и предположила, что ограничение минимальных цен на выпивку сделает крепкие напитки менее доступными, что может помочь людям отказаться от них.

По теме

ФОТО: После избиения известная актриса и телеведущая якобы не выходит на связь
03.05.18 21:30
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
03.05.18 21:05
Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке
03.05.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2018-05-03 20:37:55
Однако у "Столицы" сегодня игривое настроение... Тонко.
Неравнодушный
2018-05-03 20:13:39
Это понятно. Деньги счастья не приносят.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 4
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 4
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»