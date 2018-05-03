Названы самые пьющие профессии

Хорошо зарабатывающие специалисты, такие как врачи, юристы и учителя, с большей вероятностью выпивают регулярно по сравнению с людьми со средним доходом.

Об этом говорится в отчетах NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании, данные приводит The Guardian, передает "Лента.ру".

Как выяснилось, число употребляющих алкоголь растет с повышением социально-экономического статуса. Меньше всего людей, выпивавших на неделе перед опросом, оказалось среди занимающихся физическим или простым трудом, в том числе чернорабочих, сотрудников регистратур или соцработников — 51 процент. Среди управленческого персонала и высококвалифицированных работников (архитекторы, медсестры, учителя, юристы, врачи) эта цифра достигает 70 процентов.

Связь есть и с годовым заработком. Так, в употреблении спиртного признались 46,5 процента из получающих менее 11 тысяч евро в год. Среди зарабатывающих 22-34 тысячи евро британцев таких оказалось уже 60 процентов. В то же время те, чей ежегодный доход превышает 45 тысяч евро, любят вино, пиво или виски и вполне могут это себе позволить. Среди них более 80 процентов сообщили, что выпивали на неделе перед опросом.

В отчетах отмечается, то, как часто люди пьют, также зависит от возраста. Пятая часть опрошенных, в основном в возрасте от 25 до 64 лет, оказались трезвенниками. Те, кто чаще всего употреблял алкоголь, были старше 65 лет. Молодежь же зачастую пьет лишь в пятницу и субботу, зато больше, чем все остальные.

Наиболее опасным считается употребление спиртного людьми среднего возраста. «Пьющие из среднего класса вряд ли обратят внимание на правительственные предупреждения о вреде для здоровья, поскольку менее склонны к чрезмерному пьянству и могут противостоять росту цен», — отметил менеджер по терапии алкогольной зависимости Стив Кларк.

По его словам, люди старше 45 лет пьют гораздо чаще, но не считают, что находятся в зоне риска. Таким образом они "снимают стресс" или просто поддаются на акции в магазинах. В итоге они употребляют алкоголь по четыре-шесть дней в неделю. Кларк указал, что за десять лет число госпитализаций, связанных с выпивкой, выросло на 17 процентов.

Национальная статистическая служба также указала, что важным фактором является стоимость алкоголя, и предположила, что ограничение минимальных цен на выпивку сделает крепкие напитки менее доступными, что может помочь людям отказаться от них.