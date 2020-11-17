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Названы самые популярные мужские профессии в России

Новости. Общество
22:00, 17 Ноября 2020
фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Мужчины в России чаще всего претендуют на вакансии водителей, грузчиков и разнорабочих.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитический центр "Авито Работа".

Доля резюме мужчин в профессии водителя по итогам III квартала составила 81%. При этом, по результатам исследования, на позицию грузчиков и разнорабочих претенденток-женщин не оказалось в принципе.

Кроме того, больше всего российских мужчин претендуют на вакансии строителей, электриков, инженеров, сварщиков. Также в топ-10 самых желанных работ для россиян мужского пола вошли продавец, администратор и техник.

"На рынок труда в сегменте массовых профессий повлияли тенденции, связанные с пандемией. В первую очередь это востребованность строителей — в высокий летний сезон стройки испытывали острую нехватку рабочей силы, поскольку традиционно работающие в этой сфере мигранты не смогли приехать на заработки", — сказал руководитель по развитию Дмитрий Пучков.

2020 год принес изменения в гендерные пропорции соискателей по некоторым специальностям. В частности, на "Авито" доля мужчин больше всего увеличилась среди соискателей на должность суши-повара — с 83% до 100%, дизайнера — с 50% до 59% и полицейского — с 55% до 62%. Стало больше мужчин-супервайзеров, риелторов, массажистов.

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