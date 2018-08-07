Названы самые продаваемые автомобили России

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые популярные машины в России за семь месяцев 2018 года.

Kia Rio стал самым популярным автомобилем по объемам продаж в январе-июле 2018 года на российском рынке. Дилеры Kia реализовали с начала года 59,359 тысячи автомобилей Rio, пишут "Вести Карелии".

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