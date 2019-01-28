Названы самые распространенные вакансии для студентов Карелии

В День студента, который отмечался 25 января, рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада, опубликовало результаты исследования, какие вакансии работодатели в Карелии чаще всего предлагают специалистам без опыта работы.

Из общего числа вакансий, размещенных в Карелии в 2018 году на портале hh.ru, для студентов и начинающих специалистов предназначалось 10%. Компании чаще всего рассматривали соискателей без опыта на позиции в сферах продаж (50% от всех предложений) и финансов (18%).

В пятерку лидеров по спросу у работодателей также вошли консультанты (10%), представители индустрии гостеприимства (туризм, рестораны, гостиницы – 14%), профобластей информационных технологий, интернета и мультимедиа (9%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.