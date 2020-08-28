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Названы самые токсичные продукты с огорода

Новости. Общество
19:40, 28 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Не все плоды нового урожая одинаково полезны, утверждает эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.

Сельхозпроизводители сейчас активно используют пестициды – химические средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Но растения эти вещества тоже в себя вбирают, что в конечном итоге может быть небезопасно для здоровья людей, пишет радио Sputnik.

"Сегодня в продуктах, овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов", – сказал Яков Любоведский.

По его словам, больше всего остаточных химикатов может быть в горохе и семечках подсолнечника, а, следовательно, и в подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух обрабатывают специальными реагентами, говорит эксперт.

"На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", – утверждает эксперт.

Россиянам советуют искать горох, который выращен в условиях органического сельхозпроизводства, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. И не увлекаться так называемыми "фермерскими" продуктами, если вы не уверены, что их производители соблюдают все санитарные нормы.

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