Названы самые востребованные меры поддержки бизнеса в Карелии

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Министерство экономического развития и промышленности республики подвело итоги компании по поддержке бизнеса, которая проходила в 2019 году.
Как сообщили в министерстве, самыми востребованными мерами поддержки у предпринимателей оказались субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей и уплату процентов по кредитам.
В 2019 году из бюджета республики направлено на компенсацию затрат предпринимателей 120 млн рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом году.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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