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Названы самые высокие зарплаты для тех, кто в Карелии решил сменить работу в январе

Новости. Общество
15:00, 08 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско
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Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало предложения работодателей в Карелии, разместивших объявления о найме сотрудников в период новогодних праздников.

Агентство опубликовало топ-5 вакансий января с самыми высокими зарплатами, размещенным на на сайте hh.ru

Инспектору строительного контроля в производственной компании предлагают зарплату от 96  тыс. рублей до вычета налогов, водителю лесовоза в транспортной компании от 60 тыс. до 150 тыс. рублей на руки.

Изолировщик по теплоизоляции в производственной компании может рассчитывать на зарплату  от 90 тыс. рублей на руки, инженер по ремонту и обслуживанию техники KOMATSU в компании официального дистрибьютора - от 90 тыс. рублей на руки.

Замыкает пятерку вакансия руководителя отдела дорожно-строительной техники в компании, работающей в автобизнесе. Ему предлагают зарплату от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

"Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях", - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запада Мария Бузунова.

 

 

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