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Новости. Общество
20:40, 02 Апреля 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда назвал профессии, где предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер автомобилестроения и сварщик. Такие данные предоставил во вторник ТАСС Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда (ВНИИ труда).

"Зарплату от 100 тыс. рублей на порталах поиска работы предлагают инженеру-мехатронику в автомобилестроении и сварщику дуговой сварки", - отметили в исследовательском институте.

По словам экспертов, на зарплату от 95 тыс. рублей может рассчитывать специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. "От 90 тыс. рублей будет получать специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик или специалист по моделированию процессов термической обработки. Зарплату от 85 тыс. рублей предлагают специалисту по потребительскому кредитованию", - подчеркнули исследователи.

Специалисты ВНИИ труда также добавили, что среди высокооплачиваемых профессий - рабочие специальности (сварщик, бурильщик), инженеры (инженер-мехатроник, специалист по моделированию процессов термической обработки), специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий (специалист по интеграции облачных приложений), финансисты (специалист по потребительскому кредитованию, специалист по операциям на межбанковском рынке). "Работодатели готовы платить хорошие деньги еще и потому, что спрос на этих специалистов сегодня превышает предложение", - пояснили эксперты.

Как рассказали в ВНИИ труда, профессии "специалист по интеграции облачных приложений" пока нет в общероссийском классификаторе занятий, хотя специалистов с такой квалификацией на данный момент не хватает и потребность в них растет. "Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами", - уточнили в исследовательском институте.

Исследование подготовлено на основе данных открытых источников (банк вакансий "Работа в России", HeadHunter, SuperJob) с использованием аналитической системы мониторинга развития профессионально-квалификационной сферы, сформированной ВНИИ труда совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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