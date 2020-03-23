Названы отрасли экономики и соцсферы Карелии, где задерживают зарплату

Просроченная задолженность по заработной плате в Карелии к началу марта сократилась до 44,7 млн рублей.

Это почти на 1 млн рублей меньше, чем месяцем ранее.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-февраль 2020 года. Несмотря на снижение объём просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 марта превысил в 8,4 раза месячный фонд заработной платы организаций, имеющих задолженность. Самые большие долги в сфере транспорта (18,9 млн рублей). В каких еще отраслях задерживают зарплату, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".