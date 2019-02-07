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Новости. Общество
21:05, 07 Февраля 2019
фото: © Cardiio

Названы следящие за пользователями приложения для смартфонов

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В слежке были уличены программы для бронирования отелей и авиабилетов, планирования путешествий, а также банковские клиенты.

Регистрировать работу с приложением позволяет технология Glassbox с функцией "воспроизведения сеанса", которая записывает действия на экране, не запрашивая разрешения. Разработчикам достаточно посмотреть видеозапись, чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с программой, пишут "Известия".

Это значит, что приложения записывают персональную информацию, например, паспортные данные и пароли от банковских карт. В случае недостаточного шифрования или утечки информация станет доступна мошенникам.

Эксперты утверждают, что некоторые приложения даже зарабатывают на пользовательских данных.

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