Названы следящие за пользователями приложения для смартфонов

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В слежке были уличены программы для бронирования отелей и авиабилетов, планирования путешествий, а также банковские клиенты.
Регистрировать работу с приложением позволяет технология Glassbox с функцией "воспроизведения сеанса", которая записывает действия на экране, не запрашивая разрешения. Разработчикам достаточно посмотреть видеозапись, чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с программой, пишут "Известия".
Это значит, что приложения записывают персональную информацию, например, паспортные данные и пароли от банковских карт. В случае недостаточного шифрования или утечки информация станет доступна мошенникам.
Эксперты утверждают, что некоторые приложения даже зарабатывают на пользовательских данных.
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