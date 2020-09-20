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Названы способы победить осеннюю хандру

Новости. Общество
19:10, 21 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Психолог Павел Жавнеров рассказал, как победить осеннюю хандру.

Как рассказал психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, хандра, по сути, ничем не отличается от депрессивного состояния. Простыми словами, это резко сниженное настроение, когда человек ходит унылый, пишет "360".

По словам специалиста, эмоциональная сфера зависит от эмоциональной устойчивости в целом – насколько человек подвержен влиянию обстоятельств, а также от того, что он видит или слышит.

Когда лето заканчивается, многие не могут спокойно смириться с тем, что еще вчера были теплые деньки и отдых, а теперь лишь трудовые будни, – это снижает настроение. Кроме того, заканчивается приятная атмосфера, светлый день, яркое солнце – то есть уходит обстановка, к которой человек привык за три месяца. Он начинает по ней скучать.

Как преодолеть хандру?

Первое: не нужно ждать, когда хандра сама закончится, уверен психолог Павел Жавнеров. Надо понимать, что счастье в ваших собственных руках. А эмоциональное состояние – это именно то, что определяет счастье. Если вы чувствуете, что вам не хватает позитивных эмоций, нужно целенаправленно развлекать себя. Лето закончилось, но жизнь продолжается. Надо искать что-то новое, чем можно сейчас заняться, особенно то, чего нельзя было делать летом. Это компенсирует погодные изменения.

Второе: чаще гуляйте на свежем воздухе, особенно в светлое время суток. Тут уже чисто биологический эффект. Ученые утверждают, что солнечный свет способствует выработке серотонина, который называют гормоном счастья. 

Третье: не забывайте о друзьях. Встречайтесь с ними, ходите в бары, рестораны, на вечеринки. Очень важно поддерживать социальную жизнь, чтобы получать положительные эмоции от общения с близкими людьми, даже когда на улице сыро и пасмурно.

Ну и, конечно, не стоит забывать о таких вещах, как нормальный режим дня и физическая активность – то, что поддерживает хорошее самочувствие на протяжении всего года. Особенно важно высыпаться и заниматься спортом, когда замедляющийся обмен веществ к этому вроде бы не располагает.

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