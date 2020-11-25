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Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Новости. Общество
21:05, 26 Ноября 2020
фото: © Минобороны РФ/ТАСС
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Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года.

В Кремле рассказали, когда россияне смогут массово сделать прививку от коронавируса.

"Точную дату не могу сказать. Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.

Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).

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