Названы сроки прекращения программы льготной ипотеки

Программа выдачи льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках завершится 31 декабря.

Как сообщает «Коммерсантъ», об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.

Максимальный размер льготной ипотеки составляет 6 млн рублей для регионов РФ, в том числе, Карелии. В рамках партнерских программ размер кредита может быть увеличен до 12 млн рублей.