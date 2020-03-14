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Названы страны, где вводится ограничение на въезд иностранцев из-за коронавируса

Новости. Общество
13:29, 15 Марта 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ростуризм дал рекомендации на фоне ситуации с коронавирусом.

Федеральное агентство по туризму рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в страны мира, где отмечена неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса, сообщили в ведомстве – пишет РИА Новости.

"В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран", - говорится в сообщении.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ введены временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок с территории Российской Федерации в следующие страны: Германия, Испания, Франция, а с 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно", - доложили в Ростуризме.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции были приняты правительствами Израиля, Индии, Словакии, США, Мальты, Турции, Дании, Непала, Шри-Ланки, Туниса, Кипра, Польши, Филиппин, Омана, Чехии, Колумбии, Австрии, Новой Зеландии, Иордании.

"Мэрией Москвы в отношении граждан прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании предписано обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)", - напомнили в ведомстве.

Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" запущена горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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