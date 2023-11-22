Названы три главные схемы мошенничества во время «черной пятницы»

Эксперт рассказал, к каким схемам прибегают мошенники во время распродажи.

Эксперт Александр Вураско рассказал RT, какие правила стоит соблюдать в преддверии акции «чёрная пятница», чтобы не стать жертвой мошенников.

По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», злоумышленники любят играть на ажиотаже и активизироваться перед различными громкими событиями.

«Чёрная пятница» — прекрасный тому пример. Именно в период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приёма, которые используют сетевые мошенники: покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков — например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операции. В попытках быстрее получить заветную скидку на товар несложно потерять бдительность и стать жертвой злоумышленников», — уточнил он.

Одна из наиболее популярных схем в такой период — создание поддельных «интернет-магазинов». С их помощью мошенники могут получить конфиденциальные данные граждан — адрес, номер телефона или банковские сведения.

«При этом сайты могут иметь оригинальные название или дизайн, но чаще они копируют их у популярных брендов или магазинов. Фишинговые (поддельные. — RT) сайты создаются сериями, но «живут» всего несколько дней, пока не закончатся распродажи и не иссякнет интерес потенциальных жертв», — рассказал собеседник RT.

Перед началом распродаж обычно фиксируется и резкий рост фишинговых электронных рассылок, которые созданы для завлечения пользователей на сайты. Поэтому, если вы получили письмо с информацией об акции, которую якобы проводит ваш любимый интернет-магазин, обязательно убедитесь, что ссылка ведёт на настоящий сайт ретейлера, подчеркнул Вураско.

Ещё одна схема обмана — создание групп и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые ассоциируют себя с различными брендами, в том числе с теми, которые ушли из России за последние два года.

«Они могут притворяться зарубежным ретейлером или перекупщиком, который якобы готов доставить сумку или пальто любимого бренда в любую точку страны. И если в случае с фишингом мошенники завлекают скидками, то здесь — «эксклюзивной» возможностью обладать зарубежным товаром», — сказал Вураско.

Чтобы защититься от злоумышленников в период распродаж, он порекомендовал тщательно проверять информацию о продавце, осторожно относиться к покупкам в соцсетях и Telegram-каналах, а также приобретать товары у проверенных ретейлеров и на крупных торговых площадках, которые имеют систему защиты покупателей.