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Названы три страшных последствия недосыпания

Новости. Общество
00:10, 03 Августа 2024
фото: © Кадр из фильма «Бедная богатая девочка»

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Врач перечислила, чем может грозить регулярная продолжительность сна менее 6 часов в сутки.

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти», — рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

А чем конкретно грозит недосып? Об этом aif.ru рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова:

Научные исследования говорят о важности сна в жизни человека. Во время сна восстанавливаются силы, укрепляется иммунитет, удаляются вредные продукты метаболизма, происходит закрепление в памяти усвоенной информации. Обнаружено, что хорошо высыпающийся человек реже берет больничные, у него повышается внимание, энергия и творческие способности.

Три критических последствия хронического недосыпания:

— Развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

При хроническом недосыпании происходят сбои в нормальных физиологических процессах организма, нарушения его эндокринных функций, повышается активность симпатической нервной системы (той, что иннервирует все внутренние органы человека, включая сердце, разумеется), растет уровень артериального давления и концентрация цитокинов (веществ, задействованных в процессах воспаления).

— Развитие ожирения.

При хроническом недосыпе лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а стимулирующий аппетит гормон грелин, наоборот, повышается. Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода.

— Нарушения психоэмоционального состояния.

Эмоциональная реакция невыспавшегося человека часто связана с агрессией и негативными чувствами. Недосып вызывает снижение активности зон мозга, которые задействованы при принятии решений, а также отвечают за память и способность решать задачи разного рода.

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